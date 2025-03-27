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"АЛРОСА" начала проектирование подземного рудника Юбилейный

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" приступила к проектированию подземного рудника "Юбилейный", сообщила компания со ссылкой на первого заместителя генерального директора Сергея Павленко.

Айхальский ГОК, который отрабатывает запасы трубки "Юбилейная", начал год удовлетворительно, добавил Павленко на встрече с сотрудниками предприятия. "Все показатели выполняются, и мы верим в вас, в то, что в этом году АГОК безусловно выполнит все показатели", - сказал он.

Рудник "Юбилейный" в отсутствие затопленного в августе 2017 года "Мира" может стать четвертым действующим подземным рудником "АЛРОСА" (если на момент его ввода не прекратится добыча на самом первом руднике - "Интернациональном").

Трубка "Юбилейная" - одно из основных месторождений "АЛРОСА", которое на пике в 2013-2018 годы обеспечивало четверть всей добычи компании, однако к 2021 году объемы производства на месторождении упали, а его вклад снизился до 16%.

Проект строительства рудника "Юбилейный" предполагает начало добычи в 2032 году в размере 2,3 млн карат (при производстве 1,8 млн тонн руды). Подземные запасы оценены в 43,2 млн карат. Капвложения в строительство оценивались в 2019 году в 72 млрд рублей.


АЛРОСА
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