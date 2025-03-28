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Основной владелец ПАО "Ламбумиз" учредил экологическую "дочку"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Компания "Ламбумиз-Инвест", мажоритарный акционер ПАО "Ламбумиз" (крупный производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции в РФ) учредила ООО "Ламбумиз-Экопром", сообщается в ЕГРЮЛ.

ООО "Ламбумиз-Инвест" принадлежит в ней 75%.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Ламбумиз-Экопром" Валерий Киреев, решение о создании новой компании обусловлено стремлением соответствовать современным экологическим стандартам и требованиям ESG-повестки. "Это тем более важно в рамках расширенной ответственности производителя упаковочных материалов", - отметил он.

По его словам, ООО "Ламбумиз-Экопром" возьмет на себя важные некоммерческие функции и будет заниматься не только переработкой отходов бумаги и картона во вторичное сырье, но и активно содействовать развитию циркулярной экономики в секторе упаковки. "Компания планирует внедрять передовые технологии и решения, позволяющие минимизировать воздействие производственной деятельности на окружающую среду, эффективно использовать ресурсы и снижать углеродный след", - сказал он.

Основной бенефициар и директор ООО "Ламбумиз-Инвест" Александр Абалаков заявил, что новая компания в перспективе может стать дочерней компанией ПАО, "с одобрения ее акционеров, если ее деятельность окажется прибыльной и успешной". "Но изначально - это некоммерческая инициатива, направленная на переработку вторичного сырья. Финансирование компании осуществляется за счет средств ООО "Ламбумиз-Инвест", - сказал он.

История компании "Ламбумиз" идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В октябре 2024 года ПАО "Ламбумиз" провело IPO на Московской бирже, в ходе которого привлекло 0,8 млрд рублей. Инвесторам были предложены акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку. Основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. метров.

В 2024 году компания произвела 968,7 тонны ламинированного картона, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Производство упаковки Gable Top в 2024 году составило более 406,6 млн штук, что на 13,5% больше по сравнению с показателем 2023 года (358,4 млн штук). Одноразовой картонной продукции выпущено 37,6 млн штук (на 5,1% больше).

Выручка за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд рублей, что на 10,8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль - 218 млн рублей (на 44% больше), EBITDA - 322,4 млн рублей (на 32,8%). Итоги года компания раскроет позже.

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.

Ламбумиз-Инвест Ламбумиз ООО "Ламбумиз-Экопром"
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