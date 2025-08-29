"Ламбумиз" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль производителя молочной упаковки "Ламбумиз" по МСФО о первом полугодии 2025 года составила 138 млн рублей, что на 10,1% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Выручка уменьшилась на 2,97%, до 1 380,6 млн рублей, что "связано с временным снижением цены на основную упаковку на 4% к данным годом ранее", поясняется в сообщении.

Основная доля в выручке - 84,8% (1,17 млрд рублей) - пришлась на продажи упаковки Gable Top и топролл. Продажи одноразовой посуды выросли на 11,9%, до 56,4 млн рублей.

Финансовый долг компании увеличился на 39,5 млн рублей и составил 147,5 млн рублей, это связано с приобретением оборудования. При этом чистый долг компании отрицательный (-485,1 млн рублей). "Компания обладает значительным запасом денежных средств (632,6 млн рублей), что обеспечивает отрицательный чистый долг и позволяет финансировать текущую деятельность за счет собственных средств, а также получать дополнительных доход в виде процента по депозитам, который на 30 июня 2025 года составил 53 млн рублей", - говорится в сообщении.

Показатель EBITDA (LTM) составил 469,2 млн рублей, снизившись на 7,9%. Рентабельность EBITDA уменьшилась с 18,5% до 17,3%. "Основное влияние на снижение маржинальности оказал опережающий темп роста оплаты труда, - говорится в сообщении.

Как заявил председатель совета директоров ПАО "Ламбумиз" Сергей Ботвин, показатели первого полугодия демонстрируют устойчивость бизнеса и его способность адаптироваться к меняющимся условиям рынка. "Реализация стратегии развития продолжается: строительство нового производственного комплекса идет в соответствии с обозначенными сроками", - сказал он.

История компании "Ламбумиз" идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В октябре 2024 года ПАО "Ламбумиз" провело IPO на "Московской бирже", в ходе которого привлекло 0,8 млрд рублей. Инвесторам были предложены акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку. Основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тысяч кв. метров.

В 2024 году компания произвела 968,7 тонны ламинированного картона, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Производство упаковки Gable Top 2024 году составило более 406,6 млн штук, что на 13,5% больше по сравнению с показателем 2023 года (358,4 млн штук). Одноразовой картонной продукции выпущено 37,6 млн штук (на 5,1% больше).

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.