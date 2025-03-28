Акционеры кипрской Ros Agro приняли решение о делистинге GDR с Московской и Астанинской бирж

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Акционеры кипрской компании Ros Agro Plc (бывшая холдинговая структура группы "Русагро") на внеочередном собрании приняли решение о делистинге депозитарных расписок c Московской и Астанинской бирж, сообщает компания.

Акции ПАО "Группа "Русагро" продолжают обращаться на Московской бирже под тикером RAGR в штатном режиме.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc о приостановке корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро". Десятый Арбитражный апелляционный суд 28 октября оставил решение в силе. Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу на решение судов нижестоящих инстанций. Подробности заседаний не публиковались, дело слушается в закрытом режиме.

В июле 2024 года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Торги акциями ПАО "Группа Русагро" начались на Московской бирже 17 февраля 2025 года.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка ГК в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году. Земельный банк группы составляет 707 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.

Резонансным событием последних дней, связанным с компанией, стал арест ее основателя Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова, которые обвиняются в крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд рублей, однако сумма может измениться.

В компании прошли обыски, изъята документация. В то же время там заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.