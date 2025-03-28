Рынок акций РФ в пятницу упал к 3025п по индексу МосБиржи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился в отсутствие позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent опустился к $73,5 за баррель). Индекс МосБиржи упал до 3025 пунктов, зафиксировав снижение восьмые торги подряд, локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (-4,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3025,65 пункта (-1,9%, минимум сессии - 3001,62 пункта), индекс РТС - 1139,02 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 марта, составил 83,6813 руб. (-15,34 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи упали на 4,1-5,2%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,96 рубля.

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