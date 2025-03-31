Основная сессия на "Мосбирже" началась снижением индексов на 0,3%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций просел из-за охлаждения геополитического оптимизма и угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 0,3% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня; в лидерах снижения выступают акции "ВК" (-2,3%), ВТБ (-2,2%) и "Газпрома" (-1,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 3017,51 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 1135,96 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 марта, составляет 83,6813 рубля (-15,34 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Роснефти" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 32,71 млрд рублей (из них 5,45 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,95 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,03 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Итоги переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии, состоявшихся на прошлой неделе, не смогли заверить инвесторов в скором достижении масштабного мирного соглашения. В итоге российский рынок акций перешел к нисходящей коррекции на осознании, что в течение последних нескольких недель у участников рынка были слишком завышенные ожидания относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Сейчас же, когда появилось ярко выраженное европейское противодействие российскому и американскому плану замирения, оптимизма на рынке поубавилось.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация вынудила его ввести вторичные пошлины в отношении России. "Я точно не хотел бы облагать Россию вторичными пошлинами", - сказал он журналистам президентского пула. По его словам, "это было бы нехорошо" для России.

Ранее телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал президент.

Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами. "Если он так поступит, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", - сказал Трамп журналистам, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам".

По словам Трампа, Зеленский также стремится к принятию Украины в НАТО, "но она никогда не станет членом НАТО, и он это понимает".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, российский рынок акций остается под давлением продаж из-за неопределенности на геополитическом фронте. По сообщениям Минобороны, Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам России, что является нарушением моратория на огонь по энергообъектам. После этого чиновники стали заявлять, что возможность скорого мирного соглашения по Украине находится под вопросом.

Индекс МосБиржи закрыл февральский "гэп" в районе 3050 пунктов. Наступившая неделя определит дальнейшее направление рынка. Если индекс останется выше 3000 пунктов, то возможна попытка разворота вверх. Если индекс МосБиржи закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 пунктов, полагает Степанов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что геополитический фактор поддержки постепенно сходит на нет, также появились новости о планах ЕС по 17-му пакету антироссийских санкций, нефть продолжает дешеветь.

"Сегодня на рынке будет продолжена борьба за прочность круглого уровня, мы полагаем, что ориентиром будет диапазон 2900-3000 пунктов по индексу МосБиржи. В дальнейшем в случае преобладания пессимистичных настроений индекс рискует откатиться к 50%-му уровню коррекции от волны роста с декабря - это район 2870 пунктов", - считает Крылова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс IMOEX2 утром в понедельник проваливался в район 2920 пунктов, откуда наметился разворот вверх.

Поводом для распродаж стали несбывшиеся ожидания, что ситуация вокруг Украины будет быстро урегулирована, а вслед за этим начнется отмена антироссийских санкций. Однако было понятно, что переговорный процесс не будет легким. К тому же масла в огонь подлили слова президента США Трампа о готовности ужесточить санкционный режим в отношении России.

В итоге, сейчас рынок торгуется ниже тех значений, которые были до старта переговорного процесса по Украине, что кажется не вполне справедливым. Кроме того, индекс МосБиржи закрыл "гэп" от 13 февраля, вызванный первыми за годы переговорами глав России и США, и который ранее мешал росту. Теперь же можно сказать, что цель снижения достигнута, считает эксперт.

"Не исключаем, что утром по рынку еще прокатятся продажи - у тех инвесторов, кто не торговал в выходные, могут сдать нервы или сработать "стопы". Однако покупки сейчас выглядят оправданными. Наиболее интересен финансовый сектор во главе со Сбером, который почти наверняка скоро погонят вверх в желании получить дивиденды", - считает Антонов.

Наибольшие потери за последние дни понесли акции "Группы Позитив", "Газпрома", "Юнипро", АФК "Система", ГК "Самолет". По ним также может быть технический отскок, но фундаментально эти акции пока остаются неинтересными, добавил представитель "Алор брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций завершили торги снижением на 1,7-2,7% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс расходов на личное потребление, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно. В январе подъем показателей составил 0,3% и 2,7%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

При этом предварительно сообщалось о снижении индекса до 57,9 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций в ожидании введения США импортных пошлин (японский Nikkei 225 упал на 4,1%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-1,2%).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2%. В январе показатель подскочил на 4,4%, согласно пересмотренным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за год. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, ухудшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта.

Розничные продажи в Германии в феврале увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены пытаются стабилизироваться после снижения на ожиданиях увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасениях в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1% до $73,53 за баррель (-0,5% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3% до $69,18 за баррель (-0,8% в пятницу).

Срок обращения майских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты стоят $72,57 за баррель (-0,4%).

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.