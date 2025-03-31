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Чистая прибыль ж/д оператора "Атлант" по РСБУ выросла в 2024 году на 11%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ж/д оператора ООО "Атлант" по РСБУ выросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 11% до 16,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Атланта" увеличилась за прошлый год на 13% до 71,2 млрд руб., основной объем пришелся на предоставление вагонов под погрузку - 56,7 млрд руб. (+2,5% к 2023 г.) и аренду вагонов - 8,3 млрд руб. (+39,3%%), выручка от финансового лизинга составила 4,6 млрд руб. (рост в 5,7 раза), от сервисного обслуживания - 1,5 млрд руб. (рост в 1,7 раза).

Валовая прибыль компании составила 32,7 млрд руб., что на 25,7% выше показателей предыдущего года.

"Атлант" - один из универсальных операторов грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ, образован в конце 2019 г. Парк в управлении компании дифференцирован, в его составе полувагоны, крытые вагоны, фитинговые платформы, цистерны и прочие вагоны различных типов.

Конечным бенефициаром "Атланта" до 2024 г. был Алексей Тайчер, владеющий им через принадлежащее ему ПАО "Трансфин-М". В феврале 2024 г. "Трансфин-М" сообщил, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-ная доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющим 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - у ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).

ООО "Атлант"
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