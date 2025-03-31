"Дочка" Geely в РФ увеличила выручку почти вдвое, до рекордных 380 млрд руб.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") в 2024 году увеличил выручку в 1,9 раза, до 379,9 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчётности компании.

В материалах к отчетности уточняется, что это - скорректированный в меньшую сторону объем, в котором не учитывается сумма скидок и премий, предоставленных дилерам Geely. Таких скидок и премий за 2024 год было предоставлено на 53,6 млрд руб. - в 1,9 раза больше, чем в 2023 году.

Себестоимость продаж компании за год выросла в 1,8 раза, до 353,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 6 раз, до 26 млрд руб.

Коммерческие доходы подскочили в 2,7 раза, до 14,6 млрд руб. Из них, в частности, на транспортные расходы пришлось 9,3 млрд руб. против 3,8 млрд руб. годом ранее, на расходы по гарантийному ремонту - 1,4 млрд руб. против 243,4 млн руб. соответственно.

Показатель прочих доходов увеличился в 2,6 раза, до 36,3 млрд руб. Вклад на 13,8 млрд руб. в него внесла продажа иностранной валюты, ещё на 19,8 млрд руб. - сальдо положительных курсовых разниц.

Прочие расходы увеличились в 2,8 раза, до 46 млрд руб. Из них 23,2 млрд руб. пришлось на сальдо отрицательных курсовых разниц, 19,9 млрд руб. - на отклонение курса продажи иностранной валюты от официального курса.

Прибыль от продаж компании по итогам года составила 10,8 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. по итогам 2023 года. По итогам прошлого года дистрибьютор отразил почти 1,6 млрд руб. чистой прибыли против 3,9 млрд руб. чистого убытка соответственно.

Запасы ООО "Джили-Моторс", согласно балансу компании, за год увеличились в 4,2 раза, достигнув рекордных 139,6 млрд руб. Показатель краткосрочной кредиторской задолженности в течение года подскочил до 154,3 млрд руб. с 44,6 млрд руб. на конец позапрошлого года.

Бренд Geely - без учета суббренда Belgee, машины которого поставляются из Белоруссии, где выпускаются на мощностях СЗАО "БелДжи", - по итогам прошлого года занял четвертое место по числу проданных в РФ автомобилей. По подсчётам аналитического агентства "Автостат", в 2024 году на российском рынке было реализовано 149,118 тыс. автомобилей Geely - на 59,4% больше по сравнению с 2023 годом. Продажи конкурирующих Haval и Chery, также без учета их суббрендов, были на уровнях 190,624 тыс. (+70,6%) и 157,04 тыс. (+32%) соответственно. Следом за "большой тройкой" расположился Changan с результатом 106,105 тыс. проданных автомобилей (рост г/г в 2,2 раза). Продажи бренда Belgee в РФ за прошлый год, по оценке "Автостата" составили 34,637 тыс. шт. против 1,168 тыс. в 2023 году.

Самой популярной моделью Geely в РФ в 2024 году стал кроссовер Geely Monjaro, проданный в количестве 47,893 тыс. шт. (рост в 2,3 раза). Помимо него в модельный ряд бренда на местном рынке входят кроссоверы Coolray, Cityray, Atlas, Okavango, а также седаны Emgrand и Preface и электрический кроссовер EX5.

Топ-5 популярных марок новых легковых автомобилей авторынка РФ в 2024 году, тыс. шт.*

№ Марка 2024 год 2023 год Изменение Доля, 2024г Доля, 2023г 1 Lada 436,155 324,437 +34,4% 27,8% 30,6% 2 Haval 190,624 111,72 +70,6% 12,1% 10,6% 3 Chery 157,04 118,946 +32% 10% 11,2% 4 Geely 149,118 93,553 +59,4% 9,5% 8,8% 5 Changan 106,105 47,768 +122,1% 6,8% 4,5%

*- подсчеты "Автостата" на основании данных ППК