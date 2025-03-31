ЮГК в 2024 году снизила выручку по РСБУ на 26%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в 2024 году снизило выручку по РСБУ на 26%, до 25 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании, реализация золота упала на 43%, до 3,2 тонны. В прошлом году ЮГК почти на 3 месяца по указанию Ростехнадзора приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, который как раз составляет базу отчетности компании по РСБУ.

"Приостановка привела к резкому снижению выручки и получению убытка за 2024 год", - говорится в отчетности.

Чистый убыток ЮГК по РСБУ вырос на треть, до 7,2 млрд рублей.

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. В общей сложности, как сообщалось ранее, группа "Южуралзолото" в 2024 году произвела 10,6 тонны золота.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

Показатель 2024 2023 Динамика Выручка 24 992 33 897 -26% Себестоимость продаж (21 951) (24 936) -12% Валовая прибыль 3 042 8 962 -66% Управленческие расходы (2 565) (2 462) 4% Прибыль от продаж 476 6 499 -93% Прочие расходы, нетто (7 543) (10 360) -27% Убыток до налогообложения (10 815) (6 675) 62% Чистый убыток (7 181) (5 454) 32%

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.