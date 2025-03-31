ЮГК в 2024 году снизила выручку по РСБУ на 26%
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в 2024 году снизило выручку по РСБУ на 26%, до 25 млрд рублей.
Как говорится в отчетности компании, реализация золота упала на 43%, до 3,2 тонны. В прошлом году ЮГК почти на 3 месяца по указанию Ростехнадзора приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, который как раз составляет базу отчетности компании по РСБУ.
"Приостановка привела к резкому снижению выручки и получению убытка за 2024 год", - говорится в отчетности.
Чистый убыток ЮГК по РСБУ вырос на треть, до 7,2 млрд рублей.
Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. В общей сложности, как сообщалось ранее, группа "Южуралзолото" в 2024 году произвела 10,6 тонны золота.
Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|24 992
|33 897
|-26%
|Себестоимость продаж
|(21 951)
|(24 936)
|-12%
|Валовая прибыль
|3 042
|8 962
|-66%
|Управленческие расходы
|(2 565)
|(2 462)
|4%
|Прибыль от продаж
|476
|6 499
|-93%
|Прочие расходы, нетто
|(7 543)
|(10 360)
|-27%
|Убыток до налогообложения
|(10 815)
|(6 675)
|62%
|Чистый убыток
|(7 181)
|(5 454)
|32%
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.