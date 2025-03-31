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ЮГК в 2024 году снизила выручку по РСБУ на 26%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в 2024 году снизило выручку по РСБУ на 26%, до 25 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании, реализация золота упала на 43%, до 3,2 тонны. В прошлом году ЮГК почти на 3 месяца по указанию Ростехнадзора приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, который как раз составляет базу отчетности компании по РСБУ.

"Приостановка привела к резкому снижению выручки и получению убытка за 2024 год", - говорится в отчетности.

Чистый убыток ЮГК по РСБУ вырос на треть, до 7,2 млрд рублей.

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. В общей сложности, как сообщалось ранее, группа "Южуралзолото" в 2024 году произвела 10,6 тонны золота.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

Показатель20242023Динамика
Выручка24 99233 897-26%
Себестоимость продаж(21 951)(24 936)-12%
Валовая прибыль3 0428 962-66%
Управленческие расходы(2 565)(2 462)4%
Прибыль от продаж4766 499-93%
Прочие расходы, нетто(7 543)(10 360)-27%
Убыток до налогообложения(10 815)(6 675)62%
Чистый убыток(7 181)(5 454)32%

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.

Ростехнадзор Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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