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ЮГК в 2024 году снизила производство на 17% из-за ограничений Ростехнадзора

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в 2024 году сократила производство золота на 17%, до 10,6 тонны.

"Снижение производственных результатов в 2024 году произошло в силу непредвиденных обстоятельств - после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе, - объясняет финдиректор ЮГК Артем Клецкин (его слова приводятся в сообщении ЮГК). - Производство золота было возобновлено только к концу года. Приостановка работы карьеров, несомненно, внесла свои корректировки в прогноз на текущий год. На данный момент мы исправили все замечания и следуем рекомендациям регулятора".

Прогноз производства ЮГК на 2025 год - 12-14,4 тонны золота, что предусматривает рост на 13-35% к уровню прошлого года. Компания подтверждает долгосрочный прогноз по росту производства до 18 тонн в год в течение ближайших трех лет.

Производство ЮГК, т:

Активы20242023ДинамикаПрогноз на 2025
Уральский хаб3,46,6-48%3,6-5,2
Сибирский хаб7,26,2+15%8,4-9,2
- "Соврудник" (Красноярский край)5,85,1+13%6,7-7,4
- "Коммунаровский рудник" (Хакасия)1,41,1+28%1,7-1,8
Итого10,612,8-17%12,0-14,4

На Урале переработка руды в 2024 году снизилась на 22% до 14,4 млн тонн, а производство золота упало почти вдвое, до 3,4 тонны, на фоне ограничений Ростехнадзора. Прогноз на 2025 год также был пересмотрен в меньшую сторону по сравнению с прежними планами в соответствии с рекомендациями регулятора. Одной из рекомендаций была интенсификация вскрышных работ на карьерах Уральского хаба, в том числе на Светлинском и Курасане.

Драйвером роста производства на "Совруднике" в 2025 году станет выход на проектную мощность первой очереди ГОКа "Высокое". В 2024 году на фоне запуска "Высокого", где производство составило 1,3 тонны, общее производство золота на "Совруднике" выросло на 13% до 5,8 тонны. Переработка руды увеличилась на 39% до 6 млн тонн. При этом компания отмечает снижение производства на ЗИФ "Советская" из-за увеличения крепости перерабатываемых руд, а также смещение выхода "Высокого" на полную мощность на 2025 год. "Процесс запуска в эксплуатацию второй производственной линии занял больше времени, чем ожидалось, ввиду настройки работы импортозамещенного оборудования", - поясняет ЮГК.

На "Коммунаровском руднике" в 2025 году также ожидается увеличение производства – за счет дальнейшего поэтапного выхода на проектную мощность золотоизвлекательной фабрики. В 2024 году производство золота выросло на 28% и составило 1,4 тонны на фоне выхода на проектную мощность третьей технологической линии. Переработка руды составила 1,9 млн тонн, рост на 51%.

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов – Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.

ЮГК Южуралзолото
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