Безработица в Японии в январе неожиданно поднялась до максимума за 1,5 года

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в январе составила максимальные с июля 2024 года 2,7%, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны.

До этого показатель пять месяцев подряд находился на отметке 2,6%, и, по данным Trading Economics, аналитики не прогнозировали его изменения.

Число безработных в январе выросло на 60 тысяч и составило максимальные за четыре года 1,91 млн человек. Количество занятых снизилось на 290 тысяч - до 68,17 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 118 открытых вакансий против 119 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения по сравнению с декабрьским уровнем.

Япония МВД
