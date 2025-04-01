Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии выросли на 0,6%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после продолжительного снижения, вызванного ослаблением геополитического оптимизма и опасениями введения США вторичных пошлин на российскую нефть; поддержкой выступает улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $75 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6%, лидируют бумаги "Селигдара" (+3,3%) и "Эн+ груп" (+2,6%); во "втором эшелоне" раллируют расписки "О'Кей" (+17,7%) после выхода годового отчета компании.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3032,27 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1117,28 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составляет 85,4963 руб. (+1,82 рубля).

Подорожали также акции "МТС" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%).

Группа компаний "О'Кей" (+17,7%, до 34,85 рубля) по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% (до 20,5 млрд рублей), говорится в сообщении ритейлера. Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,9% (до 51,4 млрд рублей), чистая прибыль за год составила 2 млрд рублей против убытка в 2023 году. Общая выручка увеличилась на 5,5%, до 219,36 млрд рублей.

Подешевели утром во вторник акции "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. "Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть. "Но я думаю, вы знаете, я бы так и поступил, если бы думал, что он не сделает свою работу", - заявил Трамп.

Кроме того, говоря о сути конфликта на Украине, Трамп обратил внимание, что попытки Киева присоединиться к НАТО являются "вероятно, причиной начала войны, на самом деле".

Он сообщил, что слышал от журналистов, что теперь власти Украины называют условием заключения сделки по полезным ископаемым вступление страны в НАТО. "Это никогда не обсуждалось", - сказал президент США. По его словам, украинцам еще "задолго до Путина" говорили, что они "не войдут в НАТО".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, на рынке акций РФ сохраняется выраженная волатильность, обусловленная беспокойствами инвестиционного сообщества по поводу геополитики. Ожидания относительно скорого завершения конфликта на Украине и снятия антироссийских санкций пока не оправдываются, хотя переговоры все еще продолжаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что конкретика в диалоге с США по урегулированию ситуации пока отсутствует.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи в результате снижения последних дней движется в сторону поддержки на уровне 2890 пунктов, при этом просадка, вероятно, приостановится в пределах этой отметки, полагает Саидова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи накануне на утренней сессии падал в район 2920 пунктов, после чего началось восстановление и рынок отыграл рубеж 3000 пунктов.

Стабильность рубля в последние дни говорит о том, что никакой паники у инвесторов нет и не было, а провал индекса МосБиржи был вызван больше техническими факторами и атакой "медведей", нежели объективной реальностью. Таким образом, все говорит о том, что разворот состоялся, возможно, рост будет носить V-образный характер. Цель восходящего движения - отметка 3200 пунктов, вокруг которой ранее наблюдался месячный боковик. Для пробоя этого уровня нужны новые позитивные драйверы, которых пока на горизонте не наблюдается, отмечает эксперт.

Нефть Brent нацелилась на пробой сопротивления $75 за баррель, следующая преграда лежит в районе $76,3 за баррель. Потенциал роста совсем невелик, пытаться его поймать довольно рискованно, считает Антонов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что рынок акций РФ попытается совершить технический отскок широким фронтом в область 3100-3150 пунктов по индексу МосБиржи.

Рынок акций пока не готов отвесно падать, что подтверждается устойчивостью рубежа 3000 пунктов, есть еще долгосрочные факторы для роста - надежды на урегулирование конфликта на Украине и смягчение монетарной политики ЦБ РФ. Но в случае преобладания негативных новостных триггеров не исключены очередные попытки отката к 50%-му уровню коррекции от волны роста с декабря - в районе 2870 пунктов, считает Крылова.

Мировые фондовые площадки

В США накануне подросли индексы акций Dow (+1%) и S&P 500 (+0,6%), но незначительно просел Nasdaq (-0,1%).

Настроения рынка омрачены опасениями в отношении экономических последствий введения Вашингтоном новых импортных тарифов. В выходные Трамп подтвердил намерение ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран. Участники рынков беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, объяснив это, в частности, заявлениями Белого дома, "указывающими на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику".

Кроме того, аналитики банка второй раз за месяц понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500. Теперь они полагают, что значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как прогнозировалось ранее. Через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня, ожидают в Goldman.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что ФРС может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин.

"У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли в интервью Reuters.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), отыграли утреннее снижение американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом экспертов.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1% по итогам заседания во вторник. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Инфляция в стране существенно замедлилась по сравнению с пиком 2022 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, и последние данные говорят о ее продолжающемся ослаблении. Тем не менее, ЦБ необходимо быть уверенным в том, что этот прогресс продолжится, говорится в заявлении RBA по итогам заседания.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в марте увеличился до 51,2 пункта (максимальный уровень с ноября) по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,1 пункта, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают рост после заявлений президента США Дональда Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $74,9 за баррель (+0,2% и +2,8% накануне), майская цена WTI - $71,63 за баррель (+0,2% и +3% в понедельник).

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

В понедельник Трамп заявил, что американская операция против йеменских мятежников-хуситов находится лишь в начальной фазе.

"Выбор для хуситов очевиден: прекратите огонь по кораблям США, и мы прекратим огонь по вам. В противном случае, мы лишь начали, и настоящие страдания еще впереди - и для хуситов, и для их спонсоров в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что хуситы за последние две недели понесли серьезные потери, в том числе в своем руководстве, а США продолжают наращивать силу ударов.

Ранее стало известно, что США нанесли новую серию ударов по Йемену, в том числе вокруг столицы Саны и в провинции Хадджа на северо-западе страны. Жертвами налетов стали не менее трех человек.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.