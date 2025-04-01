Тремасов оценил вероятность снижения ставки ЦБ выше, чем вероятность повышения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Вероятность снижения ключевой ставки Банка России сейчас выше вероятности ее повышения, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

Он заявил об этом на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

Среднегодовая ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19-22%, этот прогноз предполагает как возможность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), так и возможность ее ужесточения.

"Мы действительно в какой-то степени находимся, можно сказать, в такой переломной точке, когда можно двинуться и туда, и туда. Но с учетом того, что инфляция начала замедляться, инфляционные ожидания тоже идут вниз, пока все-таки вероятность того, что следующим шагом будет шаг вниз, а не вверх, вот эта вероятность, по моим субъективным ощущениям, выше", - сообщил Тремасов.

В марте 2025 года ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом ЦБ дал умеренно-жесткий сигнал о будущей направленности ДКП. Регулятор отметил, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. ЦБ продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, заявил ранее регулятор.