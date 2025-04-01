Советник Набиуллиной допустил приближение инфляции к цели в I полугодии 2026 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Таргет в 4%, вернуться к которому инфляция, по прогнозу Банка России, должна в 2026 году, может оказаться близко уже в первом полугодии следующего года, полагает советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"В следующем году мы ждем возвращения инфляции к цели. Я думаю, приближение к 4% мы можем увидеть уже в первой половине следующего года", - сказал он на коммуникационной сессии по разъяснению кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

Тремасов напомнил, что ЦБ опубликует новый прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 апреля. "Февральский прогноз предполагал, что инфляция на конец этого года составит 7-8%. На текущий момент годовой показатель, то есть рост цен за последние 12 месяцев - 10,2%", - сказал советник.