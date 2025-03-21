ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, чему будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность. Улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности может иметь дезинфляционное влияние, сообщила пресс-служба регулятора.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, полагает ЦБ. Основные проинфляционные риски он связывает с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

"Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий, - сказано в пресс-релизе. - Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности".

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля, отметил ЦБ, но добавил, что "профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год".

"В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - сообщил регулятор.

Для достижения целевой инфляции в 4% потребуется долгий период жесткой ДКП, предупредил ЦБ.

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, - сказано в пресс-релизе. - По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем".

Банк России добавил, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки ДКП.

По данным ЦБ, в январе-феврале рост цен с поправкой на сезонность снизился в среднем до 9,1% в пересчете на год после 12% в IV квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля, сообщил ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%.