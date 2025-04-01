РФ в марте снизила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,9 раза до 1,8 млн т

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - РФ в марте отгрузила на экспорт 1,784 млн тонн пшеницы, что в 2,9 раза меньше, чем в марте прошлого года (5,126 млн тонн), говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, мартовский показатель оказался больше, чем ожидалось. "По окончании второй декады месяца предполагали отгрузки в 1,6 млн тонн, но в последнюю декаду зафиксировали рост экспорта, который позволил выйти на более высокий показатель", - объяснила она.

Всего с начала сезона (с 1 июля 2024 года) отгружено 36 млн тонн пшеницы. "С учетом прогноза по экспорту пшеницы на весь сельхозгод в 42 млн тонн потенциал отгрузок в апреле-июне составляет порядка 6 млн тонн", - сказала она.

Как сообщила Тюрина, в марте российская пшеница отгружалась в 21 страну против 41 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет - 301,5 тыс. тонн. "Но это в 4,7 раза меньше, чем в марте 2024 года, когда в эту страну было отправлено 1,42 млн тонн, - напомнила она. - Отгрузки в Бангладеш, оказавшейся на втором месте, упали в 2,4 раза до 151 тыс. тонн с 357 тыс. тонн год назад. Топ-3 замыкает Судан, куда экспорт растет с начала 2025 года. В марте отгружено 135 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в марте прошлого года, - 121 тыс. тонн".

Кроме того, экспорт в Турцию снизился в 5,5 раза до 95 тыс. тонн, в Марокко - вырос почти в три раза до 92 тыс. тонн.

По словам эксперта, помимо пятерки лидеров, стоит отметить возобновление закупок Ираном - 71,5 тыс. тонн. Увеличились объемы пшеницы, отправляемой в Нигерию, Джибути, Ливан, Сомали, Тунис.

Число компаний, которые в марте экспортировали пшеницу, сократилось до 25 с 90 годом ранее. Отгрузки шли через 11 портов, в прошлом сезоне в это время их было 15. "Лидирует традиционно Новороссийск, но отгрузки упали в три раза до 763 тыс. тонн против 2 млн 290 тыс. тонн год назад. Рейдовая перевалка сократилась в 1,9 раза до 360 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - Отгрузки через Ростов-на-Дону снизились в 2,1 раза до 239 тыс. тонн, через Азов - в пять раз до 117 тыс. тонн. И такая динамика практически по всем портам. Исключение - порт Кавказ, перевалка через который выросла в два раза до 44,6 тыс. тонн. Вся пшеница из него была отправлена в Египет".

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за месяц цены на французскую пшеницу практически не изменились. "Были колебания внутри месяца, когда отмечался рост до $249 за тонну. Но и на 1 марта, и на 31 марта цена составляла $237 за тонну. Цены на американскую пшеницу на фоне благоприятных прогнозов будущего урожая снизились до $227 с $238 на 1 марта, - сказала она. - Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) выросли до $253 с $250 на 1 марта".

"При этом как в начале марта, так и в конце отмечаем отсутствие дисконта в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской. То есть на 1 апреля стоимость российской пшеницы выше цены на французскую на $16. На 1 марта это было $13. Думаю, что это одна из причин снижения отгрузок, - заявила Тюрина. - К тому же рентабельность экспорта за март значительно сократилась".

Цены производителей на пшеницу к началу апреля выросли на 1,3% до 15 760 рублей за тонну (без НДС) с 15 550 рублей на 1 марта. "За счет изменений валютного курса в долларовом эквиваленте за месяц они выросли почти на 7% до $207 за тонну со $194 на 1 марта, - обратила внимание эксперт. - Но если сравнивать с прошлым сезоном, то отпускные цены производителей выросли почти в 1,8 раза: на 1 апреля 2024 года цена составляла $118 за тонну. Это достаточно позитивный момент для стимулирования роста производства, расширения площадей под пшеницей".