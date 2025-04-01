Минфин РФ 2 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26247

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 2 апреля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).