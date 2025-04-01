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Восемь стран ОПЕК+ обсудят политику нефтедобычи 3 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Восемь стран соглашения ОПЕК+ в четверг, 3 апреля обсудят политику в области нефтедобычи, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, в начале марта восемь стран-добровольцев решили развертывать ограничения в 2,2 млн б/с на ежемесячной основе - по 130-140 тыс. б/с в месяц с апреля. Сейчас предстоит решить вопрос о политике нефтедобычи в мае.

На 5 апреля назначено заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+
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