Рынок акций РФ начал апрель с отката ниже 2965 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых апрельских торгах продолжил снижение после локальной коррекции, распродажи подогревались сохраняющимися опасениями затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $74,8 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2965 пунктов после утреннего роста выше 3040 пунктов; лидировали в откате акции "Газпрома" (-4,4%), упавшие к уровням 2-месячной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2964,43 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1100,33 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 апреля, составил 84,8707 руб. (-62,56 копейки).

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