Основная сессия на рынке акций открылась снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,5%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций снижается на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также рисков введения Западом новых антироссийских санкций.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,5% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, лидируют в откате акции "НОВАТЭКа" (-3,9%), Совкомбанка (-3,8%), "Эн+ груп" (-3,7%), "Совкомфлота" (-3,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2918,86 пункта, индекс РТС снизился на 1,5% до 1083,42 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 апреля, составляет 84,8707 рубля (-62,56 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-3,3%), ВТБ (-3%), ОК "Русал" (-2,5%), "ВК" (-2,3%), "ММК" (-2,2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,7%), "Северстали" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "МТС" (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+1%), "Газпром нефти" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 13,29 млрд рублей (из них 1,97 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,61 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей России и США по нормализации контактов, о которой 1 апреля вечером сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы. Предыдущая встреча представителей России и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту. Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций остается под давлением продаж из-за отсутствия явного прогресса в урегулировании отношений между Россией и США и возможности введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть. В итоге индекс МосБиржи пробил поддержку 3000 пунктов.

Котировки золота остаются вблизи исторических максимумов из-за повышения геополитической неопределенности. Тарифная политика президента США Трампа вызывает опасения относительно перспектив мировой торговли, ослабления глобальной экономики, а также формирует недоверие к доллару, провоцируя снижение доходности казначейских облигаций США. Повышенная степень неопределенности вынуждает инвесторов искать тихую гавань, в роли которой выступает золото.

Эксперты "Цифра брокер" полагают, что на данный момент нет оснований для дальнейшего падения по индексу МосБиржи заметно ниже 3000 пунктов, поэтому ожидается возвращение индикатора в диапазон 3000-3300 пунктов.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, накануне рынок акций попытался скорректироваться вверх, но геополитика снова развернула ситуацию в обратную сторону. Словесные интервенции Трампа и ряда американских сенаторов в адрес России (угроза ввода новых и серьезных вторичных санкций на энергоносители из РФ) привели к массивной распродаже на повышенных объемах: по итогам всех сессий индекс МосБиржи упал до 2917 пунктов. Рынок продолжает жить в условиях повышенной волатильности и крайне уязвим к любым геополитическим триггерам.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что геополитика оказывает давление на российские акции.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не может принимать безоговорочно все предложения США по урегулированию украинского конфликта, поскольку они не устраняют причины кризиса. Западные СМИ продолжают публиковать новости, что президент США рассматривает возможность введения санкций в отношении России. Таким образом, появляются подтверждения, что проблема не будет решена в сжатые строки, и есть риски усиления санкционного давления на Россию.

Поэтому в лидерах снижения выступают акции, сильно выросшие ранее именно на ожиданиях послабления санкций ("СПБ Биржа", "Газпром", "Аэрофлот"). О сильном уменьшении инвестиционного оптимизма говорит падение акций ПАО "Полюс", притом что золото находится вблизи исторического максимума. Более того, акции "Полюса" не участвовали в последнем 4-дневном ралли золота. Тем не менее бумаги золотодобытчика остаются одними из самых привлекательных на российском рынке.

Пока картина рынка акций вписывается в рамки нормальной коррекции в связи с несбывшимися ожиданиями многих инвесторов скорого геополитического потепления. Об этом говорит тот факт, что бегство из рублевых активов в защитный доллар или юань не наблюдается. Наоборот, рубль укрепился, несмотря на окончание налогового периода.

"Пока мы по-прежнему считаем оправданными риски подбора акций, прежде всего финансового сектора, на среднесрочную перспективу. Но при этом стоит учитывать, что введение новых санкций со стороны США в отношении России, например, на поставки углеводородов, может привести к краткосрочному провалу рынка процентов на 10%. Для такого сценария нужно для усреднения иметь запас капитала, который пока можно разместить в фонды денежного рынка", - считает Антонов.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%), почти не изменился Dow (-0,03%); инвесторы оценивали статданные и другие новости в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Как ожидается, 2 апреля Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тысячи и составило 7,568 млн, говорится в отчете Министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Эксперты в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня. Слабые статданные могут повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

В Азии в среду наблюдается смешанная и маловыразительная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,01%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

По данным газеты The Washington Post, советники Трампа подготовили предложение о введении пошлины в 20% на большинство видов импортируемых США товаров.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте страны 2 апреля, что американские пошлины могут оказать существенное влияние на торговую активность стран, которых они коснутся. Он добавил при этом, что в данный момент общая картина неясна, поскольку официального объявления пока нет.

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 2,1% в годовом выражении по сравнению с 2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства страны, опубликованном в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сохранения показателя на уровне 2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно проседают, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления Трампом новых пошлин.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $74,34 за баррель (-0,4% накануне), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $71,06 за баррель (-0,4% во вторник).

Американский институт нефти API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей. Минэнерго приведет свои данные позднее в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тысяч баррелей.