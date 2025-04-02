Минфин отметил, что заявок от нерезидентов "на выход" становится меньше

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество заявок от резидентов недружественных стран на продажу российских активов постепенно снижается, при этом обращений от иностранных компаний на возвращение в РФ пока не поступало, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"Эти заявки есть. Постепенно, конечно, их количество снижалось за последние три года, но, тем не менее, они есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, стало ли меньше поступать на рассмотрение подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обращений от иностранных инвесторов на выход из российских активов.

Чебесков отметил, что на этой неделе подкомиссия рассмотрела заявки по уходу четырех компаний. "Не то чтобы они совсем исчезли, их стало меньше, компании менее на слуху, которые уходят, но, тем не менее, заявки пока есть", - сказал замминистра.

Также, по его словам, пока в комиссию не обращались ранее ушедшие иностранные компании с желанием вернуться или новые иностранные инвесторы на вход в российские активы. "У нас пока конкретных заявок по этой тематике нет", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, покинувших страну, актуализировать их перечень. По словам главы государства, этот процесс должен быть максимально прозрачным.

В марте 2022 года указом президента №81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года и распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашений о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, металлы платиновой группы и др. При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в бюджет РФ определенной суммы.