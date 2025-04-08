ЦБ не получал запросы финансовых компаний на возвращение в Россию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России не получал запросы на возвращение в Россию от компаний из финансового сектора, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается компаний, которые хотят вернуться, но в финансовой сфере мы пока не получаем никаких запросов", - сказала она.

"Как уже было сказано правительством, при принятии решения это будет делаться с учетом российских национальных интересов", - добавила она.