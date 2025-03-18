Путин поручил разработать процедуру возвращения иностранных компаний в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, актуализировать их перечень.

"Россия остается открытой страной - кто хочет вернуться, пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля", - сказал он, выступая на съезде РСПП.

"Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране", - сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что этот процесс должен быть максимально прозрачным.