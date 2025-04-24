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"Соллерс" запустил производство грузовых фургонов SF1 на заводе в Елабуге

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF1 по технологии полного цикла стартовало в четверг на заводе ПАО "Соллерс" в Елабуге (Татарстан).

Трансляция запуска велась в официальном сообществе компании в "ВК".

"Малый бизнес требует эффективных и универсальных решений для внутригородских перевозок. Российский рынок компактных фургонов пока не насыщен предложениями. Уверен, что с новым продуктом Sollers SF1, дополнившим нашу линейку малотоннажной техники, мы предложим клиентам надежный инструмент для бизнеса", - заявил директор по продажам и маркетингу "Соллерса" Марат Шарапов.

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Объем грузового отсека SF1 – 5,15 куб. м, грузоподъемность – до 965 кг, габаритная высота – 1,9 м. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. На выбор клиента доступны две версии – с полной массой 2600 кг или 2499 кг.

Базовая комплектация кабины включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Sollers SF1 в цельнометаллическом исполнении уже доступен для заказа в официальной дилерской сети по цене от 1,99 млн рублей. В дальнейшем линейку планируется дополнить грузопассажирской и пассажирской версиями (в III и IV кварталах 2025 года соответственно).

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, собирающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.

Соллерс Sollers Елабуга Татарстан Sollers SF1
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