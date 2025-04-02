Brent подешевела до $74,26 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти держатся в небольшом минусе на торгах в среду в преддверии введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.

Ранее Трамп обещал, что объявит очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления.

К 14:35 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,31%) до $74,26 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,18 (0,25%), до $71,02 за баррель.

Неопределенность в отношении масштаба готовящихся мер, а также опасения, что торговые ограничения могут негативно сказаться на темпах глобального экономического роста и, соответственно, спросе на нефть, продолжают оказывать давление на нефтяной рынок, пишет The Wall Street Journal. В то же время угрозы Трампа усилить санкции в отношении российской нефти и ужесточение его позиции по отношению к Ирану, сдерживают снижение цен.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад Министерства энергетики США по запасам энергоносителей в стране.

Оценки Американского института нефти, обнародованные в ночь на среду, показали увеличение резервов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.