Рынок акций РФ в среду просел ниже 2930п по индексу МосБиржи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением продаж на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования военного конфликта вокруг Украины, рисков введения Западом новых антироссийских санкций, а также новостей Минфина РФ об отсутствии возможности новых льгот для нефтяников из-за роста акцизов на топливо; внешние рынки также просели в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции Совкомбанка (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,2%), ВТБ (-3,1%) и "Норникеля" (-3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2926,39 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1090,31 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составил 84,5522 руб. (-31,85 копейки).

Подешевели также акции "Ростелекома" (-2,8%), "ВК" (-2,6%), "Т-Технологии" (-2,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,2%), АФК "Система" (-2,1%), "Газпрома" (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,2%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1,1% "префы"), "МТС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%).

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Московской биржи" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,4%).

Минфин не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на 3 года. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Бюджет на три года утвержден, возможности давать новые налоговые льготы нет", - сказал он. Также Сазанов сообщил, что тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+.

Менеджмент ПАО "РусГидро" (-0,9%) считает неправильной выплату дивидендов при текущей долговой нагрузке, заявил гендиректор компании Виктор Хмарин журналистам в кулуарах форума "Энергопром".

Также Хмарин подтвердил журналистам, что "РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети". "На сегодняшний момент идут переговоры с "Россетями". Это не быстрый процесс. Он во многом зависит от позиции ФАС", - сказал Хмарин.

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы. Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту. Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Планируемый визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не имеет отношения к его возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не связан ли визит Трампа в Саудовскую Аравию с возможными переговорами с Путиным.

При этом представитель Кремля заявил, что "пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет".

Тем временем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в среду, что ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%).

Вместе с тем, по его словам, ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам.

"На ближайшем заседании (25 апреля - ИФ) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

Вышедшие в 19:00 по Москве данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательный цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, мировые рынки в среду проседают, так как инвесторы избегают риска в преддверии объявления Белым домом новых масштабных торговых пошлин. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность введения 20%-х тарифов на значительную часть импорта в США. Кроме того, 3 апреля должны вступить в силу 25%-е пошлины на импорт автомобилей в США.

Российский рынок акций остается в "минусе" на фоне неопределенности относительно дальнейших перспектив переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. Риторика США в отношении России в последние дни стала более жесткой. По данным The Hill, около 50 сенаторов поддержали законопроект, предусматривающий введение 500%-х пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной. Тем временем, согласно источникам CNN, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может встретиться со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе.

Коррекция российского индекса МосБиржи уже выглядит затянувшейся, а индикатор RSI указывает на приближение индекса к зоне перепроданности. В связи с этим возможна скорая попытка отскока, потенциальной точкой для которого может стать уровень поддержки в районе 2900 пунктов, считает Смирнов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду по-прежнему оставался под давлением продавцов, беспрерывное снижение рынка идет с 19 марта. Не реализовавшиеся ожидания быстрых улучшений в геополитике, очередные санкционные угрозы, а также риски удержания ЦБ РФ более продолжительного периода жесткой ДКП - основные причины текущей волны фиксации прибыли.

Мировые биржевые индексы в среду также снизились. Поздним вечером по Москве в США официально объявят о новых повышенных пошлинах против импорта из отдельных стран. Эти действия, как и потенциальные контрмеры государств, способны заметно повлиять на глобальную торговлю и финансовые активы. В четверг министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-встречу, на которой будет рассматриваться восстановление части добычи с мая. ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике. Мартовские индексы деловой активности в секторе услуг выйдут в еврозоне, США, а также в КНР (от Caixin). На российском рынке "Русагро" раскроет финотчет за 2024 год, "Группа Астра" опубликует годовую отчетность по МСФО. На "Московской бирже" в четверг стартуют торги акциями МКПАО "ЦИАН".

На ближайшей динамике рынка могут отразиться свежие данные Росстата по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 апреля - 2900-3050 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в результате коррекции вернулся на уровни начала февраля. Индекс МосБиржи снижается на фоне представления законопроекта о введении новых санкций против России со стороны США. Локально на динамику котировок продолжают оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики и укрепление рубля. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений. На этой неделе ожидается телефонный разговор президентов России и США, однако конкретных сроков коммуникации пока нет, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает снижение в условиях сохранения геополитической неопределенности.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" могли оказать сообщения СМИ о признаках возобновления работы проекта "Арктик СПГ 2" после долгого перерыва, отмечает аналитик. Акции "Новабев Групп" (-3,7%) скорректировались вниз от локальных максимумов в ожидании новостей с проходящего в среду заседания совета директоров о проведении IPO "Винлаб", отметила Кожухова.

В среду должен вступить в силу масштабный пакет торговых пошлин Трампа, который американский президент, вероятно, подтвердит в рамках своей речи в 22:00 по Москве. Торговая напряженность несет в себе риски замедления крупнейших экономик мира. Индекс МосБиржи пока остается ниже отметки 3000 пунктов. У текущих уровней рынок определяется со среднесрочным направлением движения, в связи с чем желание инвесторов купить у важных поддержек вполне логично, но не отменяет рисков ускорения снижения при отсутствии фундаментального оптимизма, считает представитель "Велес Капитала".

В Азии в среду наблюдалась смешанная и маловыразительная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,02%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-0,7%), но наметилась слабая коррекция в США (индексы к 18:50 по Москве подросли на 0,1-0,2%).

Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Ранее Трамп обещал, что введет очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во вторник, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления в среду.

По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, советники Трампа подготовили предложение о введении пошлины в размере 20% на большинство видов импортируемых США товаров.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в ходе выступления в парламенте страны в среду, что американские пошлины могут оказать существенное влияние на торговую активность стран, которых они коснутся. Он добавил при этом, что в данный момент общая картина неясна, поскольку официального объявления пока нет.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены умеренно подросли на фоне ослабления доллара на Forex, несмотря на статистику о росте запасов сырья в США и ожидания объявления Трампом новых пошлин.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $74,67 за баррель (+0,3% и -0,4% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $71,49 за баррель (+0,4% и -0,4% во вторник).

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей.

Согласно вышедшим в среду официальным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,165 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,551 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 264 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 2,373 млн баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 755 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-7,1%), "М.Видео" (-6,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,7%), ПАО "Яковлев" (-4,1%), "СПБ биржи" (-4,1%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3,8%), ПАО "НоваБев Групп" (-3,7%), ПАО "Южуралзолото" (-3,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-3,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,3%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,1%).

Выросли "префы" "ТГК-2" (+2,8%) и ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,3%), бумаги ПАО "Уралкуз" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,29 млрд рублей (из них 11,46 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,09 млрд рублей на акции "Т-Технологии").