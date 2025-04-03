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Сделки на срочном рынке Мосбиржи в марте заключали почти 200 тыс. клиентов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сделки с фьючерсами и опционами на "Московской бирже" в марте 2025 года заключали 193 тыс. клиентов против 153 тыс. в марте 2024 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Доля физлиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 61%.

Общий объем операций на срочном рынке по итогам марта достиг 13 трлн рублей (7 трлн рублей в марте 2024 года). Объем открытых позиций на конец месяца - 2,2 трлн рублей (1,8 трлн рублей в марте 2024 года).

Наиболее популярными инструментами в портфелях физлиц по состоянию на конец марта стали квартальные фьючерсы на валютную пару "китайский юань - российский рубль" (CNY), вечный фьючерс на валютную пару "китайский юань - российский рубль" (CNYRUBF) и квартальный контракт на валютную пару "доллар США - российский рубль" (Si), вечные фьючерсы на валютную пару "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и индекс МосБиржи (IMOEXF).

Доля вечерней сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 19%. В топ-5 популярных инструментов вошли фьючерсы на природный газ (NG), Индекс МосБиржи (MIX), квартальные контракты на валютные пары "доллар США - российский рубль" (Si) и "китайский юань - российский рубль" (CNY) и Индекс РТС (RTS).

На утреннюю сессию в марте пришлось 4% от общего объема торгов. Чаще всего клиенты торговали квартальными фьючерсами на валютные пары "доллар США - российский рубль" (Si) и "китайский юань - российский рубль" (CNY), фьючерсами на природный газ (NG), фьючерсами на Индекс МосБиржи (MIX) и золото (GOLD).

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