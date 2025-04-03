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Мосбиржа вслед за фьючерсом на газовый индекс США запускает фьючерс на европейский индекс TTF

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 8 апреля запускает новый расчетный фьючерсный контракт на природный газ - на европейский эталонный ценовой индикатор - индекс голландской торговой площадки TTF, говорится в сообщении биржи.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код - TTF; базисный актив - природный газ, ориентированный на европейский рынок; валюта цены контракта - евро; лот - 1 мегаватт (в Европе газ торгуется в энергетических единицах - ИФ); периодичность исполнения - раз в месяц.

Сейчас на срочном рынке Мосбиржи также доступны расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ на американском Henry Hub.

Общий объем сделок с фьючерсами на природный газ на Мосбирже в 2024 году превысил 14 трлн рублей, а число клиентов, заключавших сделки, составило более 125 тыс.

Московская биржа Мосбиржа TTF
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