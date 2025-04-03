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"Группа Астра" может направить вторую часть дивидендов-2024 не менее 661 млн рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" может направить на выплату второй части дивидендов за 2024 год не менее 661 млн рублей, заявила заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Елена Бородкина на Дне инвесторов.

"База для выплаты дивидендов составляет 4,8 млрд рублей, - сказала Бородкина. - В соответствии с новой дивидендной политики компании и за вычетом аванса (первая часть дивидендов за 2024 год) в размере 555 млн рублей на выплату дивидендов может быть направлено не менее 661 млн рублей".

То есть, речь идет о возможной выплате 3,14 рубля на акцию (акционерный капитал представлен 210 млн акций).

По словам Бородкиной, предполагается, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в мае.

Выручка "Группа Астра" по МСФО в 2024 году была на 80% больше, чем в предыдущем году, поднявшись до 17,2 млрд рублей, отгрузки увеличились на 70%, до 20 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 59%, до 6,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 66%, до 6 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 46%, до 6,5 млрд рубле, а скорректированная чистая прибыль минус CAPEX - на 47%, до 4,8 млрд рублей (база для расчета дивидендов).

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года акционеры "Группы Астра" утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию или 555 млн рублей.

В декабре 2024 года совет директоров "Группы Астра" утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX вместо 50% ранее.

"Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев, - отмечала тогда компания. - При этом порог суммы дивидендов снижен и может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном единице".

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на "Московской бирже". Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Еще 4,67% акций были переданы в квазиказначейский пакет (сейчас - 4,1%), который используется для реализации программы мотивации сотрудников, а также для совершения M&A-сделок.

В апреле 2024 года компания провела SPO, в рамках которого разместило акции по 555 рублей за бумагу. Объем сделки составил 11,7 млрд рублей.

Сейчас акционерный капитал компании представлен 210 млн акций. Из них 15,66% приходится на миноритарных акционеров.

Группа Астра Елена Бородкина
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