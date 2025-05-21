Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО в I квартале снизилась на 33%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа"в первом квартале 2025 года получила 12,979 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (19,355 млрд рублей), сообщила торговая площадка.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 14 млрд рублей.

EBITDA в первом квартале сократилась в годовом выражении на 25%, до 19,2 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль упала на 40%, до 11,66 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 31,5%, до 17,451 млрд рублей.

Операционные расходы в первом квартале увеличились на 31,6% (до 12,9 млрд рублей), в основном за счет роста трат на персонал и маркетинг, отметила биржа.

Расходы на рекламу и маркетинг выросли до 1,988 млрд рублей с 974 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года.

Операционные доходы сократились на 16%, до 28,6 млрд рублей.

Комиссионные доходы увеличились на 27%, до 18,482 млрд рублей. На рынке акций они выросли на 84% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 86,2%.

Комиссионные доходы рынка облигаций увеличились на 88,4% при росте объемов торгов на 65,8% (без учета однодневных облигаций).

Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 35,5% при увеличении объемов торгов на 37,1%, на срочном рынке - на 55,5% при росте объемов торгов на 59,9%.

Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг уменьшился на 3,1%, при этом средняя стоимость активов на хранении выросла на 1,9%.

Размер собственных средств "Мосбиржи" по итогам первого квартала составил 139,2 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 1,43 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку ПО.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).