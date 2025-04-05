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ВТБ передал часть своей доли в "Пулково" другому подконтрольному юрлицу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" стало владельцем 16,79% уставного капитала материнской компании оператора аэропорта "Пулково" - ООО "Холдинг ВВСС", говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Соответствующее изменение в реестр было внесено 4 апреля. Ранее эта доля в "Холдинге ВВСС" принадлежала ООО "Бизнес-Финанс" - 100%-ой "дочке" ВТБ.

ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би" зарегистрировано в 2009 году и ведет деятельность по управлению холдинг-компаниями.

ООО "Холдинг ВВСС" было зарегистрировано в декабре 2023 года, в том же месяце обществу были переданы 100% долей ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) - оператора "Пулково". До этого ВВСС принадлежала кипрской Thalita Trading. По состоянию на 2010 год, когда между ВВСС, Санкт-Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково" было подписано соглашение о развитии аэропорта в рамках ГЧП, крупнейшими участниками Thalita Trading были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения кипрской компании несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. На конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Fraport сообщил о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее со ссылкой на гендиректора Fraport Штефана Шульте уточнялось, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценивалась в 111 млн евро.

В декабре 2023 года вышел президентский указ о передаче 100% долей в ВВСС в пользу нового ООО "Холдинг ВВСС". В документе пояснялось, что это ООО создается правительством, при этом его учредителями станут бенефициары ВВСС, которые до сих пор владели им через Thalita Trading. В указе доли российских и иностранных участников создаваемого "Холдинга ВВСС" были прописаны следующим образом: 25% - у Fraport AG; 16,79% и 8,22% - у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% - у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% - у F3 Holding LLC (Катар); 7,99% - у Thirty Seventh Investment Company LLC (ОАЭ); 7,48% - у Nomeliar Ltd (Кипр); 3,5% - у Ayar International Investments Company (Саудовская Аравия); 1,26% - у Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн); 1,05% - у Felmen Ventures Limited (Виргинские острова); 1,04% - у Zamoralo Holdings Ltd (Кипр); 0,17% - у Co-Investment Partnership 1, L.P. и 0,16% - у Co-Investment Partnership V, L.P. (Каймановы острова); 0,02% у Mevelida Ltd (Кипр). В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют ранее известным долям крупнейших собственников Thalita.

Как сообщалось, в декабре 2024 года Fraport AG завершил сделку по продаже своей 25%-й доли в ООО "Холдинг ВВСС" в пользу ближневосточного инвестора Orbit Aviation (Оман).

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн (в 2023 году - 3,5 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

ВТБ Пулково
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