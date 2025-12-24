Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство в 2026 году направит 5 млрд рублей на продолжение программы льготного лизинга гражданских водных судов, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

По его данным, всего за последние два года было выделено 10 млрд рублей на строительство свыше 70 пассажирских судов, которые будут переданы в эксплуатацию по лизинговым программам на льготных условиях.

"Это даст судостроителям гарантированный заказ для модернизации производства и освоения передовых компетенций. Позволит обновить российский пассажирский и грузовой флот, что, в свою очередь, сделает поездки по рекам и морские прогулки, в том числе и туристические, комфортнее и, конечно, будет способствовать связанности регионов, формированию базы их экономического роста", - отметил глава правительства.

Как сказано в распоряжении правительства, бюджетные средства выделяются на взнос в 2026 году в уставный капитал АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Ожидается, что благодаря бюджетным инвестициям не менее 40 судов будут переданы в лизинг на льготных условиях в 2027-2029 годах.

Кроме того, на заседании кабинета министров рассматривался вопрос о выделении 1,36 млрд рублей на возмещение части затрат, связанных со строительством четырех рыбопромысловых судов на верфях Дальнего Востока.