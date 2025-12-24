Поиск

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Котировки серебра и платины тоже обновили рекорды

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цена золота на спотовом рынке в среду впервые в истории превысила $4,5 тысячи за унцию и в очередной раз обновила рекорд.

Спотовая цена золота к 9:31 по Москве выросла на 0,1%, до $4 490,56 за унцию, а ранее в ходе сессии поднималась до рекордных $4 525,77 за унцию. Фьючерсы на бирже Comex также установили новый исторический максимум - $4 555,1 за унцию. К 10:00 по Москве эти контракты откатились к $4 520,6 за унцию, что на 0,3% выше цены по итогам предыдущего торгового дня.

Инвесторы продолжают покупать золото как защитный актив в условиях роста геополитической напряженности.

Американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Кроме того, остаются напряженными отношения Китая и Японии, а также обстановка в Восточной Европе.

Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США на фоне охлаждения рынка труда и замедления инфляции в стране.

Серебро и платина в среду также обновили исторические максимумы, палладий - максимум примерно за три года.

Спотовые цены на серебро растут на 1%, до $72,15 за унцию, а в ходе сессии достигали рекордных $72,7 за унцию. Платина дорожает на 2,8% и торгуется по $2 353,44 за унцию, откатившись с максимальных в истории $2 381,53 за унцию. Стоимость палладия увеличивается на 5,2% и составляет $1 954,65 за унцию, внутридневной максимум - $1 962,42 за унцию.

Comex США Китай Венесуэла Николас Мадуро ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

 Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

 НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей

Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

 Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });