Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Котировки серебра и платины тоже обновили рекорды

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цена золота на спотовом рынке в среду впервые в истории превысила $4,5 тысячи за унцию и в очередной раз обновила рекорд.

Спотовая цена золота к 9:31 по Москве выросла на 0,1%, до $4 490,56 за унцию, а ранее в ходе сессии поднималась до рекордных $4 525,77 за унцию. Фьючерсы на бирже Comex также установили новый исторический максимум - $4 555,1 за унцию. К 10:00 по Москве эти контракты откатились к $4 520,6 за унцию, что на 0,3% выше цены по итогам предыдущего торгового дня.

Инвесторы продолжают покупать золото как защитный актив в условиях роста геополитической напряженности.

Американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Кроме того, остаются напряженными отношения Китая и Японии, а также обстановка в Восточной Европе.

Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США на фоне охлаждения рынка труда и замедления инфляции в стране.

Серебро и платина в среду также обновили исторические максимумы, палладий - максимум примерно за три года.

Спотовые цены на серебро растут на 1%, до $72,15 за унцию, а в ходе сессии достигали рекордных $72,7 за унцию. Платина дорожает на 2,8% и торгуется по $2 353,44 за унцию, откатившись с максимальных в истории $2 381,53 за унцию. Стоимость палладия увеличивается на 5,2% и составляет $1 954,65 за унцию, внутридневной максимум - $1 962,42 за унцию.