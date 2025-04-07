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Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте выросло на 280 тыс.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", по итогам марта 2025 года увеличилось на 280 тыс. и достигло 36,26 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов до 67,14 млн с 66,33 млн по итогам февраля.

Сделки на бирже в марте заключали свыше 4 млн человек.

Физлица инвестировали в акции и облигации на фондовом рынке Мосбиржи рекордные 250 млрд рублей. Из них в акции вложено 38,7 млрд рублей (максимум с августа 2023 года), в облигации - 211,3 млрд рублей, в том числе в корпоративные бумаги - 169,9 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации - 41,3 млрд рублей. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 8,3 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в марте составила 71%, в объеме торгов облигациями - 29%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,02 млн (+15 тыс. за март). Оборот на них вырос на 72% по сравнению с мартом 2024 года и составил 381,6 млрд рублей. В структуре оборота 66% - сделки с акциями, 14% - с облигациями, 20% - с паями.

Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в марте были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,9% и 7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,3%), "Газпрома" (13,9%), "Т-Технологий" (6,6%), "Роснефти" (6,2%), "Яндекса" (5,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,5%), акции "Норникеля" (4,9%) и "Полюса" (4,9%).

Доли утренней и вечерней сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 8% и 19% соответственно. Частные инвесторы были основными их участниками с долями 87% и 81% соответственно.

Наибольший объем операций на утренних торгах заключен с акциями "Газпрома", "Т-Технологий", Сбербанка, ВТБ, "СПБ биржи", паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями ГК "Самолет", "ЛУКОЙЛа", "Мечела" и "НОВАТЭКа". На вечерней сессии - с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "Газпрома", Сбербанка, "Т-Технологий", ВТБ, "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа", "СПБ биржи", "Норникеля" и ГК "Самолет".

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (доля - 38,5%), SBMM (22,1%), AKMM (18,6%), AMNR (2,1%) и BCSD (2,1%).

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