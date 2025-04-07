Саудовская Аравия в мае резко снизит цены на все сорта нефти для Азии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года.

Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет до минимума за 4 месяца. Он будет стоить на $1,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.