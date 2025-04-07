Поиск

Саудовская Аравия в мае резко снизит цены на все сорта нефти для Азии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года.

Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет до минимума за 4 месяца. Он будет стоить на $1,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Arab Light Saudi Aramco США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Brent подешевела до $63,85 за баррель

Не исполняющие соглашение страны ОПЕК+ представят новые графики компенсаций к 15 апреля

ВТБ передал часть своей доли в "Пулково" другому подконтрольному юрлицу

Рынки акций Европы рухнули в пятницу на внешнеторговых опасениях

Рынки акций Европы рухнули в пятницу на внешнеторговых опасениях

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире до 60% с 40% в этом году

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Суд по заявлению АСВ взыскал с экс-председателя СД Русстройбанка Иващука 171 млн руб. убытков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6140 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });