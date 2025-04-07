"Газпром" выходит из одного из проектов в Боливии, завершилось СРП в Узбекистане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" выходит из одного из проектов в Боливии, где ранее была пробурена глубокая, но сухая поисковая скважина.

Лицензионный участок Асеро (Azero) расположен в южной части Боливии в пределах Центральнопредандийского нефтегазоносного бассейна. В 2020 году здесь было завершено строительство поисковой скважины глубиной 5830 м. "Установлено отсутствие нефтегазоперспективного объекта в целевом интервале, и принято решение о ликвидации скважины", - писал корпоративный журнал "Газпром".

"Компания выполнила контрактные обязательства по геологоразведке и получила уникальный технический и производственный опыт", - отметила в справке по проекту Gazprom EP International.

Теперь в отчетности за 2024 год компания "ГП Эксплорасьон и Продуксьон Лимитед" сообщает: "В 2024 году принято решение о выходе из контракта". Компания при этом остается участником боливийских проектов "Ипати" и "Акио".

Также АО "Газпром зарубежнефтегаз" сообщило, что в минувшем году прекратило свое действие в связи с истечением срока действия с 31 июля 2024 года соглашение о разделе продукции по доразработке месторождения "Шахпахты" в Узбекистане. Процедуры по ликвидации операционной компании осуществляются согласно утвержденным планам, в соответствии с законодательством, отмечает "Газпром зарубежнефтегаз" в отчетности.