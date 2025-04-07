Канада решила через ВТО добиваться отмены американских пошлин на автомобили

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Канады запросили консультации во Всемирной организации торговли (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти к ним, сообщили в этой международной структуре.

"Канада запросила консультации по разрешению споров ВТО в отношении США из-за американских мер, которые вводят пошлины в 25% на автомобили и автомобильные запчасти из Канады", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

В нем отмечается, что этот демарш дает возможность сторонам обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться найти приемлемое решение. Спустя 60 дней, если консультации не дадут результата, вопрос может быть передан на рассмотрение специальной группы по разрешению споров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

Канада объявила о введении ответных пошлин на некоторые автомобили американского производства.