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ЕС намерен ввести ответные меры на пошлины США 15 апреля и 15 мая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хотя ЕС остается открытым для переговоров с США по таможенным тарифам, он не будет ждать бесконечно и бездействовать, планирует ввести ответные меры 15 апреля и 15 мая, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по торговле Марош Шефчович.

"Пока мы не увидим ощутимого прогресса, мы будем работать по трем направлениям: защита наших интересов с помощью контрмер, диверсификация нашей торговли на основе новых соглашений, сдерживание вредных отклонений в торговле", - сказал еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге, где заседал Совет ЕС по иностранным делам в формате глав внешнеторговых ведомств стран Евросоюза.

Говоря о контрмерах, Шефчович сообщил, что Еврокомиссия получила "ценные отзывы от государств-членов и 660 заинтересованных сторон по тарифам на сталь и алюминий".

"После тщательного изучения всего этого мы работали над тем, чтобы представить надежный список контрмер, при этом сбалансировав нагрузку между государствами-членами. Мы отправим им окончательный список и размеры тарифов позже сегодня. Голосование (Совета ЕС по пошлинам - ИФ) назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины на товары вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая - для остальных", - объявил еврокомиссар по торговле.

ЕК ЕС США
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