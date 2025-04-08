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Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический "медвежий" тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике, полагают эксперты Goldman Sachs Group Inc.

Циклические "медвежьи" тренды обычно длятся порядка двух лет, и восстановление рынка может занимать до пяти лет. В отличие от "медвежьих" трендов, вызванных событийными шоками, они являются частью экономического цикла, говорится в обзоре команды аналитиков Goldman во главе с Питером Оппенгеймером.

В обоих случаях снижение рынка составляет в среднем 30%, однако спады отличаются друг от друга по продолжительности, отмечают эксперты. "При событийном "медвежьем" тренде падение рынка является более коротким, а восстановление - более быстрым", - говорится в обзоре.

На данный момент эксперты Goldman рассматривают рыночный спад как "событийный".

Фондовый индекс S&P 500 потерял почти 10% за последние пять сессий. Его падение с пикового уровня, зафиксированного в середине февраля, достигало 20%, что является сигналом "медвежьего" тренда, однако индекс отыграл часть потерь и в настоящее время ниже пика на 15%, отмечает Market Watch.

Эксперты Goldman оценивают в 45% вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. Ранее другая команда аналитиков банка понизила прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 5700 пунктов с 6200 пунктов.

Значение индекса на закрытие рынка в понедельник составило 5074,08 пункта.

Аналитики BlackRock Inc., тем временем, ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрально" с "покупать" из-за начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Эксперты ожидают "усиления давления на рисковые активы в краткосрочной перспективе из-за серьезной эскалации напряженности в глобальной торговле", говорится в обзоре BlackRock.

Goldman Sachs США BlackRock
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