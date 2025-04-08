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Госдума приняла закон, уточняющий порядок исполнения бюджета в 2025 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет кабинету министров в 2025 г. увеличивать общие расходы федерального бюджета без внесения поправок в сам закон о бюджете в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, также предлагается в текущем году смягчить запреты на выдачу государственных субсидий компаниям с офшорным участием.

Документ № 875792-8 в марте внесло в парламент правительство.

"Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2025 г. общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен по решению правительства РФ без внесения изменений в федеральный закон (...) "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в случае и в пределах поступлений от ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных в прогнозе общего объема доходов федерального бюджета", - говорится в принятом законе.

По закону о федеральном бюджете в 2025 г. доходы прогнозируются на уровне 40 трлн 296,1 млрд руб., из них ненефтегазовые доходы составят 29 трлн 359,7 млрд руб. В итоге, согласно предложенному законопроекту, если фактические поступления ненефтегазовых доходов превысят этот объем, правительство сможет увеличить общие расходы федерального бюджета на сумму этого превышения без внесения изменений в закон о бюджете. Дополнительные средства будут направлены в резервный фонд правительства и распределятся через утверждение на комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Кроме того, правительство предлагает разрешить до 1 января 2026 г. предоставление субсидий и бюджетных инвестиций российским юридическим лицам, в капитале которых более 25% принадлежит офшорным компаниям, несмотря на действующий запрет. Такое исключение возможно в случае принятия кабмином соответствующего решения или утверждения соответствующего порядка.

Еще одно изменение касается исполнения судебных решений: в Бюджетном кодексе (ст. "Основы исполнения бюджета") предлагается закрепить, что судебные акты, требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться только в рамках уже утвержденных расходов. Т.е. при наличии решения суда средства будут выделяться только при наличии заложенных в бюджет на текущий год ассигнований. Исключение составляют судебные акты о компенсации вреда - их будут исполнять в любом случае. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера обеспечит устойчивость бюджетной системы РФ при исполнении судебных актов.

Ко второму чтению по предложению депутатов в закон была добавлена норма, по которой регионы РФ со средним уровнем бюджетной обеспеченности (от 0,65 до 0,85) смогут уже в 2025 г. использовать высвобождаемые за счет списания долгов по бюджетным кредитам средства на реализацию национальных проектов и СВО. Сейчас на эти цели могут направлять средства только регионы с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 0,65 (доходы на душу в регионе/средние по РФ - ИФ). Кроме того, в закон включена норма о переносе на 2030 г. уплаты процентов по бюджетным кредитам, начисляемых в 2025-2029 гг. Речь идет о бюджетных кредитах, предоставленных регионам на общие нужды и учтенных по состоянию на 1 марта 2024 г., за исключением займов на инфраструктуру, временных казначейских кредитов под 3% и средств на пополнение остатков на счетах.

Принятый закон также закрепляет норму о том, что в 2025 г. все штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), правил эксплуатации транспортного средства, наложенные региональными судьями и органами власти, будут полностью зачисляться в бюджеты субъектов РФ. По общему правилу (согласно п. 3 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ), суммы административных штрафов за нарушения ПДД распределяются следующим образом: 25% поступает в федеральный бюджет, 75% - в бюджет субъекта РФ по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
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