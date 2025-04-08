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Рынок акций РФ во вторник превысил 2745п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник слабо скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин; сдерживающим фактором выступила слабость нефти (фьючерс на Brent топчется у $64 за баррель после локального роста). Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 2745 пунктов, тем самым прервав рекордную, 14-дневную, серию безостановочного снижения (с 19 марта); лидировали в росте акции Совкомбанка (+5,8%), ПАО "Полюс" (+5,1%) и "ФосАгро" (+4,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2746,41 пункта (+0,6%, днем индекс поднимался выше 2780 пунктов), индекс РТС - 1012,33 пункта (+1,5%); динамика цен "голубых фишек" на бирже оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, составил 85,4641 руб. (-72,5 копейки).

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