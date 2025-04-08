Власти США подтвердили готовность повысить пошлины в отношении Китая до 104%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти США, не получив сигналов об уступках от Пекина, подтвердили готовность в среду повысить пошлины на китайские товары до отметки в 104%, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Американские пошлины на импорт из Китая достигнут отметки в 104% в среду", - цитирует телеканал CNBC неназванного представителя Белого дома. Позже эту информацию подтвердила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

CNBC отмечает, что США были готовы пересмотреть свою позицию, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Associated Press сообщало, что с учетом этих мер, в совокупности пошлины на китайский импорт вырастут до 104%.

Во вторник Пекин официально запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения ответных пошлин США в отношении Китая.