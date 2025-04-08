Поиск

Власти США подтвердили готовность повысить пошлины в отношении Китая до 104%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти США, не получив сигналов об уступках от Пекина, подтвердили готовность в среду повысить пошлины на китайские товары до отметки в 104%, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Американские пошлины на импорт из Китая достигнут отметки в 104% в среду", - цитирует телеканал CNBC неназванного представителя Белого дома. Позже эту информацию подтвердила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

CNBC отмечает, что США были готовы пересмотреть свою позицию, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Associated Press сообщало, что с учетом этих мер, в совокупности пошлины на китайский импорт вырастут до 104%.

Во вторник Пекин официально запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения ответных пошлин США в отношении Китая.

Белый дом Дональд Трамп Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше

США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше

Глава МИД Венгрии не видит альтернатив сотрудничеству с РФ в сфере энергетики

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Минфин США назвал большой ошибкой ответные меры КНР на американские пошлины

Лукашенко считает действия Трампа в экономике алогичными

Лукашенко считает действия Трампа в экономике алогичными

Экипаж корабля "Союз МС-27" перешел на борт МКС

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6146 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });