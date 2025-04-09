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Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Цена Brent поднялась выше $64 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней повышения пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры.

В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125% и незамедлительно, заявил Трамп.

К 20:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,96%) до $64,05 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,28 (2,15%), до $60,86 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $58,4 за баррель, WTI - до $55,13 за баррель.

Brent WTI США Дональд Трамп Китай
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