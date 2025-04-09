ВТО предварительно прогнозирует спад торговли США и КНР на 80%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин, полагают аналитики Всемирной торговой организации.

"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - заявила глава организации Нгози Оконджо-Ивеала. Ее обращение опубликовано на сайте ВТО.

На Штаты и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли.

"Взаимные пошлины между двумя крупнейшими экономиками мира ... будут иметь широкие последствия, способные привести к серьезному ухудшению прогнозов роста мировой экономики", - отметила глава ВТО.

Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами.

"Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%", - предостерегла Оконджо-Ивеала.

"Для мирового сообщества крайне важно работать вместе для сохранения открытости международной торговой системы, - отметила она. - ВТО является ключевой платформой для диалога. Важно решать эти проблемы в духе сотрудничества".

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что решил немедленно повысить пошлины на китайские товары до 125% "ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков".

Так он ответил на решение Пекина повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля. При этом введение повышенных пошлин для нескольких десятков стран, запросивших переговоры по тарифам, он отложил на 90 дней.

Повышение Пекином пошлин до 84% на импорт из США стало ответом на указание Трампа поднять пошлины на китайские товары на 84%, так что с учетом пошлин в 20%, введенных Трампом на первом сроке, суммарный тариф для КНР вырос бы до 104%.