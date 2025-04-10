Доллар умеренно дешевеет к евро и фунту, активно снижается к иене

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США снижается к большинству основных мировых валют утром в четверг после роста накануне, вызванного новостями о приостановке вступления в силу импортных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,16%. В среду индикатор прибавил 0,25%.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Также трейдеры ждут данных о мартовской инфляции в Штатах, которые будут обнародованы в 15:30 мск в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в марте замедлились до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

Евро по данным на 9:20 мск стоит $1,0978 по сравнению с $1,0950 на закрытие торгов в среду, евро укрепляется примерно на 0,3%.

Фунт стерлингов также растет на 0,3% и торгуется на уровне $1,2860 по сравнению с $1,2824 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены падает на 0,6% и составляет 146,90 иены против 147,79 иены в конце предыдущих торгов.

Курс американской валюты к офшорному юаню стабилен у отметки 7,3472 юаня.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Снижение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в марте на 0,1%, по данным Trading Economics.

Индекс CPI снизился на 0,4% в помесячном выражении. Эксперты ожидали его уменьшения на 0,2%, как и в феврале.