Банки в 2024 году в 1,3 раза нарастили передачу сообщений об операциях с криптовалютами

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банки в 2024 году в 1,3 раза увеличили количество сообщений в Росфинмониторинг об операциях, связанных с криптовалютой. Об этом заявила начальник отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова.

"Уже сейчас кредитные организации эффективнее выявляют операции, связанные с криптовалютой, и сообщают нам по коду, так называемому, 1190. По итогу 2024 года мы фиксируем рост таких сообщений в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом. И периметр сообщающих банков у нас также расширился – в 1,6 раза", - сказала Щербакова на конференции АРБ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Для нас важно установить не только то, что лицо как-то связано с криптообменной площадкой, но и установить риски, с которыми ассоциируется эта транзакция. То есть это и незаконный оборот наркотиков, и коррупция, и другие зоны риска, такие как нелегальная деятельность на финансовом рынке. А также реквизиты криптотранзакций, которые ассоциированы с ними. То есть это, возможно, хэши транзакций (идентификационный номер, который позволяет узнать данные об операции - ИФ), кошельки, используемые для проведения, или же криптобиржи, на которых совершаются такие операции", - добавила она.

По ее словам, помочь банкам при анализе фиатных операций, которые, возможно, связаны с обменом на криптовалюты, сможет разрабатываемый сервис "Прозрачный блокчейн", который планируется запустить во всех банках до конца 2025 года.

"Мы находимся в текущий момент в третьей стадии пилотного проекта по внедрению "Прозрачного блокчейна" в деятельность комплаенс-институтов. Сейчас у нас участвует 5 крупнейших банков. В рамках пилота мы тестируем функциональные возможности, которые есть в "Прозрачном блокчейне" и прорабатываем методы его интеграции для того, чтобы кредитные организации эффективно могли его использовать в своих комплекс-процедурах", - сказала Щербакова.

"Особое внимание уделяется и механизму сопоставления фиата и нефиатного контура, а также традиционных механизмов, которые имеются и в аналогичных сервисах, это и отслеживание блокчейн-транзакций, и риск-скоринг оценка криптокошельков, и построение схем. Конечно, мы ожидаем, что по итогам пилотного проекта мы сможем повысить эффективность использования этого сервиса, проработать пути его развития", - добавила она.

Платформа "Прозрачный блокчейн" разработана по инициативе Росфинмониторинга и позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Тестирование сервиса началось в 2023 году.



