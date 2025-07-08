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Силовики помогут российским банкам выявлять коррупционные сделки с криптовалютой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что возглавляемая им служба совместно с ФСБ и МВД разработала методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалюты. Он сказал об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, - и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках, то есть у нас пошел рост (выявления таких операций)", - сообщил Чиханчин.

Он отметил, что коррупционные преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.

Президент спросил, увеличилось ли использование криптовалюты в расчетах при коррупционных сделках.

"Да, именно коррупционерами, стали тоже использовать, - ответил Чиханчин. - Работа ведется по противодействию коррупции и здесь, в первую очередь, конечно, обращает внимание, что преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц".

"Мы, значит, совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения, там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас очень увеличенное количество, сообщать о подобных сделках информацию, то есть рост пошел у нас", - добавил он.

По его словам, Росфинмониторинг работает совместно с администрацией президента и Генеральной прокуратурой по антикоррупционным запросам. "Всего по коррупции мы работаем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма ущерба, пока то, что с нами только выявлено, порядка 13,5 миллиардов рублей, порядка 5 миллиардов уже вернули государству", - сказал глава службы.

Он также сообщил, что Росфинмониторинг вместе с ВТБ и Центральным банком совершенствуют, проект "Прозрачный блокчейн", который позволяет службе мониторить операции с криптовалютой.

Тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн" началось в 2023 году, в нем принимают участие пять банков. Сервис позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Начать полноценное подключение банков к сервису планируется до конца 2025 года, сообщал Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг ФСБ МВД Юрий Чиханчин Владимир Путин ВТБ Прозрачный блокчейн
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