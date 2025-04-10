Международные резервы России с 28 марта по 4 апреля увеличились на $12,4 млрд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 4 апреля составили $658 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 марта международные резервы равнялись $645,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $12,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.