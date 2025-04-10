Префы "Татнефти" подорожали на 4,3% на новости о рекомендации по дивидендам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Татнефти" на торгах на "Московской бирже" дорожали на 4,3% (до 634,5 рубля за штуку), а обыкновенные ценные бумаги дорожали на 1,4% (до 647 рублей за штуку) на новостях о рекомендованных советом директоров компании финальных дивидендах за 2024 год.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 22 мая утвердить дивиденды за 2024 год в размере 98,7 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 55,59 рубля на акцию, сообщила компания.

Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 43,11 рубля на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных (после публикации отчетности) "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 33,48 рубля на акцию. Точнее всех оказались оценки ИБ "Синара" и "БКС Мир инвестиций" - 44 рубля на акцию.

"Татнефть" установила 15 июня как дату, на которую определяются лица с правом получения дивидендов.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяются до 27 апреля. Очное заседание ГОСА проводится 22 мая. При этом акционеры, желающие проголосовать заочно, должны отправить бюллетени не позднее 23:59 мск 19 мая 2025 года.

Дата для повторного проведения ГОСА на случай отсутствия кворума - 4 июня (дата окончания приема бюллетеней - 2 июня).

Кроме распределения прибыли по итогам 2024 года повестка годового собрания включает в себя утверждение годовой отчетности, назначение аудиторской организации, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2024 год составила 306,14 млрд рублей (+6,3% к 2023 году), по РСБУ - 251,4 млрд рублей (+5,5%).

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.