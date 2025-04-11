Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

По словам директора Национального экономического совета США Кевина Хассетта, этот базовый уровень вряд ли опустится ниже 10%. "Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC.

При этом пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил "ответные" пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на минимальные с сентября 2,4% относительно того же месяца 2024 года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 223 тыс. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Данные предыдущей недели подтверждены на уровне 219 тыс.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 5,9% по итогам торгов после скачка на 18,7% днем ранее. Капитализация чипмейкера в среду выросла на $439,9 млрд, продемонстрировав максимальный подъем среди всех компаний в истории рынка.

Котировки бумаг других крупных эмитентов, заметно подорожавших в среду, также снизились: Advanced Micro Devices - на 8,4%, Tesla - на 7,3%, Amazon.com Inc. - на 5,2%, Apple Inc. - на 4,2%, Microsoft Corp. - на 2,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 6,7%.

Капитализация Nike Inc. упала на 8,3%, Walt Disney Co. - на 6,8%, Warner Bros. Discovery - на 12,5%. На акции последних двух компаний оказали давление новости о планируемом сокращении импорта голливудских фильмов Китаем.

Рыночная стоимость US Steel уменьшилась на 9,5% после заявлений Трампа о том, что сталелитейная компания должна оставаться американской, и ее не нужно продавать японской Nippon Steel. "US Steel - очень особенная компания, мы не хотим, чтобы она уходила в Японию или какое-то другое место", - сказал он в среду. Ранее Трамп поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) повторно изучить заблокированную его предшественником Джо Байденом сделку US Steel и Nippon Steel на $14,1 млрд.

CarMax Inc., занимающаяся продажей подержанных автомобилей, сократила капитализацию на 17%. Компания увеличила чистую прибыль примерно в 1,8 раза в четвертом квартале 2025 финансового года, однако результат не оправдал ожиданий рынка.

Акции крупнейшего американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подешевели на 9,3% после новостей об уходе из его совета директоров Джареда Дурдвиля (Jared Dourdeville), представляющего интересы второго по величине акционера компании - инвестиционной H Partners. Дурдвиль обвинил руководство Harley-Davidson, включая главу Йохена Цайтца, в принятии решений в ущерб бренду.

Котировки бумаг General Motors снизились на 4,4%, до $43,73 за штуку. Аналитик Goldman Sachs Марк Дилейни подтвердил рекомендацию "покупать" для них, но понизил прогнозную цену до $63 с $73. Между тем аналитик UBS Джозеф Спак ухудшил рекомендацию для акций автопроизводителя до "держать" с "покупать", прогнозную стоимость - до $51 с $64.

Акции конкурирующей Ford Motor снизились в стоимости на 3,8%, до $9,14 за штуку. Дилейни ухудшил рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную цену - до $9 с $11. Спак понизил прогнозную цену бумаг Ford до $9 с $10 с рекомендацией "держать".

Американские депозитарные расписки (ADR) шведского производителя электромобилей Polestar подешевели на 6,8%, несмотря на рост его продаж в первом квартале на 76% в годовом выражении - до 12,304 тыс. машин.

Цена акций Constellation Brands выросла на 0,7%. Производитель алкогольных напитков зафиксировал чистый убыток в минувшем финквартале и слабый рост выручки, но скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 2,5% и составил 39593,66 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,46% - до 5268,05 пункта. Спад S&P 500 в ходе сессии достигал 6,1% - максимума с марта 2020 года.

Nasdaq Composite потерял 4,31% и составил 16387,31 пункта.